МВД и ФСБ представят новые методы борьбы с «телефонным терроризмом»

Российское руководство МВД и ФСБ готовятся представить в Госдуме новые предложения по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

По его словам, большинство предложений будут направлены на борьбу с «телефонным терроризмом».

— За последние два дня мы получили более 500 сообщений о ложном минировании наших объектов, были эвакуированы более 160 тысяч человек , — сказал Шхагошев, отметив, что с некоторого времени посредством телефона терроризируют общественность не школьники, а профессиональные «телефонные террористы».

Также представитель «Единой России» подчеркнул, что в правоохранительных органах уже созданы специальные подразделения для борьбы с данным видом экстремизма, и это дает весомые результаты. Например, в 2017 году в России было зафиксировано 3000 сообщений о ложном минировании, а в 2018-м уже вдвое меньше — 1500.

— Да, это результат, но преступник сегодня меняет тактику, — подытожил Адальби Шхагошев.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании мужчины, «заминировавшем» Госдуму и аэропорты в Москве.