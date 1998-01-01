МВД и ФСБ представят новые методы борьбы с «телефонным терроризмом»

, 12:44 Видео 34

Ведомства представят новые методы борьбы с распространенными формами терроризма в Госдуме.

Фото, видео: Пятый канал

Российское руководство МВД и ФСБ готовятся представить в Госдуме новые предложения по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

По его словам, большинство предложений будут направлены на борьбу с «телефонным терроризмом».

 За последние два дня мы получили более 500 сообщений о ложном минировании наших объектов, были эвакуированы более 160 тысяч человек, — сказал Шхагошев, отметив, что с некоторого времени посредством телефона терроризируют общественность не школьники, а профессиональные «телефонные террористы».

Также представитель «Единой России» подчеркнул, что в правоохранительных органах уже созданы специальные подразделения для борьбы с данным видом экстремизма, и это дает весомые результаты. Например, в 2017 году в России было зафиксировано 3000 сообщений о ложном минировании, а в 2018-м уже вдвое меньше — 1500.

— Да, это результат, но преступник сегодня меняет тактику, — подытожил Адальби Шхагошев.

Ранее Пятый канал сообщал о задержании мужчины, «заминировавшем» Госдуму и аэропорты в Москве.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:55
Фото: «Прощай, немытая Россия»: Алексей Панин эмигрировал?
12:44
МВД и ФСБ представят новые методы борьбы с «телефонным терроризмом»
12:28
В Петербурге задержан проректор университета по делу о гибели студента
12:20
Взорвавшееся колесо Audi выбило окно на шестом этаже в Петербурге
12:07
МИД РФ предостерег Запад от военного вмешательства в Венесуэле
11:55
Режиссер «Богемской рапсодии» исключен из номинантов премии британской киноакадемии из-за секс-скандала
11:37
Мировая премьера «Эффекта Пигмалиона» на сцене Александринки в Петербурге
11:25
Видео: алкоголь изменил первую гражданскую жену Охлобыстина до неузнаваемости
11:19
Бензин на частных АЗС чаще всего не соответствует нормам — Роскачество
11:10
Грабитель, похожий на Терминатора, ограбил АЗС в Подмосковье
10:43
Гуманитарный конвой России и ООН прибыл в сирийский лагерь беженцев «Рукбан»
10:27
На Пятом канале акция День Добрых Дел для Коли Бурова
10:21
«Я родилась!» — Аните Цой исполнилось 48 лет
10:05
Задержана банда фальшивомонетчиков из 30 человек — ФСБ России
9:59
Создатели «Симпсонов» анонсировали выход новых серий
9:49
Эммануил Виторган впервые показал 11-месячную дочь — фото
9:44
Хиллари Клинтон назвала решение о выходе США из ДРСМД «подарком» Путину
9:42
Более десяти человек пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде — видео
9:29
Япония добровольно отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»
9:15
Electronic Arts признали провал Battlefield V

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама