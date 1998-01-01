В Сургуте днем в четверг, 7 февраля, загорелся мебельный склад на площади 100 на 80 метров. Вскоре огонь перекинулся на торговый центр «Фараон». Об этом сообщают очевидцы пожара в соцсетях.

На кадрах с места ЧП видно, что из здания гипермаркета поднимается большой столб дыма.

Как стало известно Пятому каналу, жертв и пострадавший в результате возгорания нет. Посетителей и сотрудников мебельного центра эвакуировали. В настоящее время пожар локализован. На месте работают сотрудники лаборатории по замеру ПДК (предельно допустимой концентрации — прим. ред.).

Ранее Пятый канал сообщал о серьезном пожаре у автовокзала в Челябинске.