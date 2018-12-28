Глава Минздрава назвала алкоголь главной причиной мужской смертности в России

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова связала смертность 70% трудоспособных мужчин со злоупотреблением алкоголем. Об этом министр заявила в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По ее словам, речь идет как об острых заболеваниях с летальным исходом, так и недугах с постепенной смертностью от употребления спиртного — язвах желудка, циррозах, анкреонекрозах и ранней гипертонии.

Скворцова добавила, что уменьшение количества суррогатного алкоголя на отечественных прилавках привело к снижению острой смертности российских мужчин.

В конце 2018 года вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова отметила снижение мужской смертности от алкоголя на 19% с 2012 года.