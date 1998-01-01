В Верховную раду прокрался русский мат — видео

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Нардеп Ирина Луценко перепутала доклады и от досады вспомнила «великую и могучую» русскую ругань.

Фото, видео: © РИА Новости, YouTube / ПН ТV digest

В Раде скандал: народный депутат Ирина Луценко вышла перед коллегами с пламенным докладом о вмешательстве России в украинские выборы и агрессию, но через минуту депутаты недовольно загудели — Луценко перепутала доклады. От внезапного осознания своего конфуза депутат потеряла контроль и переключилась на русский язык, обозначив сложившуюся ситуацию всем известным нецензурным выражением.

— *****-муха, — такое непарламентское высказывание услышала вся Рада.

Следом Луценко начала извиняться и объяснять, что «перепутала материалы». Пропагандистский эффект от ее минутного выступления был потерян. К слову, заседание было посвящено вопросам переименования Днепропетровской области Украины.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Украина готова поменять конституцию, чтобы вступить в НАТО и ЕС.

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