В Раде скандал: народный депутат Ирина Луценко вышла перед коллегами с пламенным докладом о вмешательстве России в украинские выборы и агрессию, но через минуту депутаты недовольно загудели — Луценко перепутала доклады. От внезапного осознания своего конфуза депутат потеряла контроль и переключилась на русский язык, обозначив сложившуюся ситуацию всем известным нецензурным выражением.

— *****-муха, — такое непарламентское высказывание услышала вся Рада.

Следом Луценко начала извиняться и объяснять, что «перепутала материалы». Пропагандистский эффект от ее минутного выступления был потерян. К слову, заседание было посвящено вопросам переименования Днепропетровской области Украины.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Украина готова поменять конституцию, чтобы вступить в НАТО и ЕС.