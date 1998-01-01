ЦИК Украины зарегистрировал Порошенко кандидатом в президенты

Действующий президент Украины Петр Порошенко зарегистрирован Центральной избирательной комиссией кандидатом на высший пост в стране, передает «Укринформ».

О желании баллотироваться на второй срок Порошенко заявил 29 января. В четверг, 7 февраля, на заседании ЦИК было принято решение о регистрации кандидата. Всего на кресло президента Незалежной претендуют более трех десятков кандидатов. Выборы главы государства пройдут 31 марта.

Предвыборный рейтинг Порошенко (14,8%.) оставляет желать лучшего. Действующий президент уступает Юлии Тимошенко (19,2%) и Владимиру Зеленскому (21,9%), однако в его распоряжении есть немалый административный ресурс, который он может мобилизовать перед выборами.