Ужесточение наказания водителям, сбежавшим с места ДТП, справедливо — эксперт

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Автоэксперт Александр Холодов рассказал, почему эта мера оправдана, и как это поможет справляться с нетрезвыми водителями.

Фото, видео: Пятый канал, ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили два законопроекта. Оба направлены на борьбу с водителями, покидающими места ДТП. Первый предусматривает административную ответственность за побег с места аварии только в том случае, если нет признаков уголовно наказуемого деяния. Второй проект усиливает ответственность водителя, который скрылся с места ДТП, в котором люди получили тяжкие повреждения.

Автоэксперт Александр Холодов  в интервью Пятому каналу прокомментировал одобренные в первом чтении законопроекты. По его мнению, данная инициатива поможет справиться с пьяными водителями.

По его словам, сейчас в законодательстве есть недоработка — несколько лет назад ужесточили наказание водителям, учиняющим аварии в пьяном виде, но не стали увеличивать ответственность за побег с места ДТП. Получается, пьяному водителю, наехавшему на пешехода или врезавшемуся в кого-то, выгодно сбежать с места аварии, чтобы потом сложнее было доказать факт его опьянения. Более того, пьяный «беглец» может устроить еще несколько ДТП по дороге.

Эксперт поддержал инициативы депутатов — уравнивание наказания для нетрезвых водителей и для тех, кто покидает место аварии он посчитал справедливым.

— Убегающий пьяный водитель, который решил таким образом избежать ответственности за ДТП в пьяном виде, он может большую угрозу представлять безопасности дорожного движения, чем-то, что произошло в момент аварии, — заключил Холодов.

Ранее Пятый канал сообщал о ДТП, которое устроил пьяный священник в Великих Луках.

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