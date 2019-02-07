Провидица усмотрела во сне Нибиру, несущуюся к Земле

Американская предсказательница Хизер Спрага увидела во сне страшное: красная планета со страшной скоростью несется к Земле. В том же сновидении таинственный голос назвал имя угрозы — Нибиру. О страшном предсказании рассказывает Утро.ру.

Спрага прославилась своим предсказанием победы Дональда Трампа в президентской гонке — эксперты пророчили бизнесмену поражение, а она предрекла победу.

Как позже призналась ясновидящая, образ Трампа в Белом доме пришел ей также во сне.

Ранее Пятый канал сообщал, что уфологи поймали еще один сигнал от Нибиру.