Стали известны обстоятельства гибели врача сборной России по пулевой стрельбе

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Авария, в результате которой скончалась Евгения Иванова, произошла на 29 километре трассы «Петродворец-Кейкино», 5 февраля.

Фото, видео: ВКонтакте @dorinspb

Врач сборной России Евгения Иванова по пулевой стрельбе погибла в результате страшного ДТП, которое произошло на 29 километре трассы «Петродворец-Кейкино, 5 февраля. Об этом сообщает телеканал 78.

По неизвестной причине «Лада-Гранта» 35-летней Евгении выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной MAN. Спортивный врач погибла на месте.

ВКонтакте @dorinspb

По словам друзей, Иванова была хорошим водителем и имела большой стаж за рулем.

Коллеги характеризовали женщину как профессионала и отзывчивого человека. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление команды на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти известного рэпера Децла.

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