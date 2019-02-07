Стали известны обстоятельства гибели врача сборной России по пулевой стрельбе

Врач сборной России Евгения Иванова по пулевой стрельбе погибла в результате страшного ДТП, которое произошло на 29 километре трассы «Петродворец-Кейкино, 5 февраля. Об этом сообщает телеканал 78.

По неизвестной причине «Лада-Гранта» 35-летней Евгении выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой машиной MAN. Спортивный врач погибла на месте.

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По словам друзей, Иванова была хорошим водителем и имела большой стаж за рулем.

Коллеги характеризовали женщину как профессионала и отзывчивого человека. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление команды на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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