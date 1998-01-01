Прощай, Децл: Кирилла Толмацкого проводили в последний путь аплодисментами

, 3:25 Видео 37

Церемония прощания состоялась в морге Центральной клинической больницы Москвы, а похоронили музыканта рядом с его бабушкой на Пятницком кладбище.

Фото, видео: ВКонтакте @detslakaletruk, Пятый канал

Тема:
Умер рэпер Децл 46

В Москве проводили в последний путь Кирилла Толмацкого — музыканта, которого вся страна знала как Децла.

На церемонию прощания пришли сотни человек, но речей над гробом никто не произносил. Провожали музыканта, как принято в артистических кругах, аплодисментами.

Друзья и коллеги объяснили, что не могут оправиться от удара и буквально «лишились дара речи».

Децла называют одним из первых рэп-исполнителей России. Ему было всего 35 лет.

Сердце музыканта остановилось сразу после концерта в Ижевске. Похоронили Децла на Пятницком кладбище столицы рядом с его бабушкой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что отец Децла впервые встретился с 14-летним внуком на прощании с рэпером.

Тема:
Умер рэпер Децл 46
6 февр
«Огромная утрата» — Децла проводили в последний путь
6 февр
Пугачева не пришла проститься с Децлом
6 февр
Отец Децла впервые встретился с 14-летним внуком на прощании с рэпером — видео
6 февр
Прощание с Децлом в Москве — прямая трансляция
6 февр
«Сердце разрывается от любви и боли» — отец Децла рассказал о попытках помириться
6 февр
Посмертный клип Децла появился на YouTube
6 февр
Джаз, шампанское, — Децл рассказал в 2012-м, какие похороны он бы хотел
6 февр
Отец Децла опроверг сообщения о результатах экспертизы
5 февр
Анна Калашникова призналась, что в юности была поклонницей Децла
5 февр
В крови Децла следов наркотиков не обнаружено

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

3:46
Лучшие из лучших: Каким требованиям должен отвечать идеальный аэропорт
3:25
Прощай, Децл: Кирилла Толмацкого проводили в последний путь аплодисментами
3:02
Пассажиры: Рейс из Шереметьево во Вьетнам перенесли уже в третий раз
2:44
Взрыв газопровода произошел в Сан-Франциско — видео
2:25
Янукович рассказал, что с Медведчуком хотят сделать на Украине
2:05
Как долго футболисты Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО
1:35
Путин обсудил с ректором петербургского Политеха взаимодействие науки и производства
1:12
Госдеп усомнился в опасности для США российской системы «Посейдон»
0:35
США планируют объявить об уничтожении халифата ИГ* на следующей неделе
0:24
Путин на форуме «Деловая Россия» предложил продлить амнистию капитала
23:58
Метель и сугробы по пояс: Как Петербург борется с чрезвычайным снегопадом
23:40
Милонов открестился от «секиры», которую якобы собрался «расчехлить» перед геями
23:25
Вынужденные меры: Какие улицы в Петербурге перекрыли для уборки снега
23:10
Иммиграционный центр США будет ликвидирован в Москве в конце марта
22:54
Пулково признали самым комфортным аэропортом России
22:34
Партия оружия из США перехвачена в Венесуэле — фото
22:18
Милонов пообещал «расчехлить секиру» перед петербургскими геями
22:03
Опасная зона в Петербурге, где из-за куска льда погиб студент, не огорожена
21:50
Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве
21:38
Онкологам внезапно пришлось стать акушерами — мать больного мальчика родила прямо в Центре

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

5 фев

Анна Калашникова призналась, что в юности была поклонницей Децла

5 фев

«Меня будут слушать и через 20 лет»: Последнее интервью Децла — видео

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама