Прощай, Децл: Кирилла Толмацкого проводили в последний путь аплодисментами

В Москве проводили в последний путь Кирилла Толмацкого — музыканта, которого вся страна знала как Децла.

На церемонию прощания пришли сотни человек, но речей над гробом никто не произносил. Провожали музыканта, как принято в артистических кругах, аплодисментами.

Друзья и коллеги объяснили, что не могут оправиться от удара и буквально «лишились дара речи».

Децла называют одним из первых рэп-исполнителей России. Ему было всего 35 лет.

Сердце музыканта остановилось сразу после концерта в Ижевске. Похоронили Децла на Пятницком кладбище столицы рядом с его бабушкой.

Ранее Пятый канал рассказывал, что отец Децла впервые встретился с 14-летним внуком на прощании с рэпером.