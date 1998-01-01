Кандидат на пост президента РФС Дюков пообещал развивать детский футбол

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков совершает предвыборный тур по стране. На местах выясняет, какие проблемы волнуют спортсменов и болельщиков.

В Петербурге, например, обсудили неравные условия для тренировок в северных и южных регионах. Дюков обещал содействовать строительству крытых площадок и развивать детский футбол.

— Если говорить о детско-юношеском футболе, то, конечно, это очень важное направление развития, потому что без него у нас не будет ни сильной первой сборной, ни профессиональных клубов. И это направление нам, безусловно, надо развивать, — сказал Александр Дюков, председатель совета директоров ФК «Зенит», кандидат на пост президента РФС.

По словам Дюкова, у России сейчас есть все возможности, чтобы войти в десятку ведущих футбольных держав.

Ранее Пятый канал рассказывал, что кандидат на пост главы Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что покинет пост председателя совета директоров петербургского «Зенита» в случае победы на выборах.