Кандидат на пост президента РФС Дюков пообещал развивать детский футбол

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Александр Дюков заявил, что при всей важности вопроса лимита на легионеров, главнее сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Терещенко, Пятый канал

Кандидат на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков совершает предвыборный тур по стране. На местах выясняет, какие проблемы волнуют спортсменов и болельщиков.

В Петербурге, например, обсудили неравные условия для тренировок в северных и южных регионах. Дюков обещал содействовать строительству крытых площадок и развивать детский футбол.

— Если говорить о детско-юношеском футболе, то, конечно, это очень важное направление развития, потому что без него у нас не будет ни сильной первой сборной, ни профессиональных клубов. И это направление нам, безусловно, надо развивать, — сказал Александр Дюков, председатель совета директоров ФК «Зенит», кандидат на пост президента РФС.

По словам Дюкова, у России сейчас есть все возможности, чтобы войти в десятку ведущих футбольных держав.

Ранее Пятый канал рассказывал, что кандидат на пост главы Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что покинет пост председателя совета директоров петербургского «Зенита» в случае победы на выборах.

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