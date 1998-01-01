Накануне годовщины смерти Пушкина, в Петербурге предложили возобновить дело о гибели поэта и силами следственного комитета довести его до конца. Ибо мог быть заговор на убийство.

Свое предположение депутат Заксобрания Ленобласти Петров направил официальным письмом в СК.

Поэтому там не смогут просто посмеяться, а должны в течение 30 календарных дней дать ответ.

То есть прервать расследование реальных преступлений и переключиться на дуэль Пушкина. Или там есть «вновь открывшиеся обстоятельства»?

О версиях гибели Пушкина — смотрите в нашем видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Русском музее обнаружен портрет Пушкина кисти Петрова-Водкина