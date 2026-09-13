ВСУ более десяти раз атаковали учебный центр ЗАЭС

Учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергся более чем десяти атакам ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщили в канале станции в мессенджере МАКС.

«С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. На данный момент зафиксировано уже более десяти атак с применением БПЛА», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, а масштаб возможных повреждений специалисты уточняют.

Сейчас сохраняется угроза повторных атак, поэтому специалисты продолжают контролировать ситуацию.

«Безопасность эксплуатации обеспечивается. Радиационный фон находится в пределах нормы», — говорится в сообщении.

В центре проходят подготовку сотрудники станции. Там они тренируются действовать в нештатных и аварийных ситуациях, а также регулярно отрабатывают необходимые навыки для обеспечения безопасности работы АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия осуждает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, называя их угрозой ядерной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.