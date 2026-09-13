В Саратовской области плита насмерть придавила молодого рабочего

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Второго парня с травмами доставили в больницу.

Плита убила рабочего при разборе здания

Фото: Telegram/Юрий Юрин/u_yurin

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При демонтаже строения в Екатериновке погиб 22-летний юноша — на него обрушилась бетонная плита. Об этом сообщили в управлении региональной безопасности правительства.

Трагедия разыгралась на улице 50 лет Октября. Помимо погибшего, пострадал еще один молодой человек — его госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия трудятся экстренные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная автокатастрофа произошла в Архангельской области. Водитель «Газели» — рейсового микроавтобуса с 19 пассажирами в салоне — попытался обогнать легковушку впереди и выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с лесовозом. В результате аварии погибли 13 человек, включая троих детей. Двое из погибших детей были братом и сестрой. Сегодня в Архангельской области объявлен день траура.

Предположительный виновник аварии — водитель рейсового автобуса — также погиб, поэтому основные следственные действия направлены на компанию-перевозчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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