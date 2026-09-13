Спутали с дронами: истребитель НАТО гонялся за птицами над Вильнюсом

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Небо над столицей Литвы перекрывали почти на сорок минут.

В Литве птиц приняли за дрон над Вильнюсом — закрыт аэропорт

Фото: © Getty Images/picture alliance/Contributor

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Литва приняла птиц за дроны и закрыла аэропорт Вильнюса

Тревогу в воздушном пространстве Литвы подняла обычная птичья стая — ее по ошибке сочли вражеским беспилотником. Информацию об этом распространило Reuters.

Курьез случился ранним утром в воскресенье. Заподозрив в небе дрон, литовские власти оперативно приостановили прием и выпуск рейсов в аэропорту Вильнюса. На перехват с базы в Шяуляе взмыл натовский истребитель.

Летчик быстро разобрался в ситуации: рассмотрев объект вблизи, он понял, что имеет дело с пернатыми, а не с техникой. Ложную тревогу отменили, а воздушная гавань вернулась к обычному режиму — на это ушло 38 минут.

Похожий случай ранее произошел в Эстонии: там тоже объявляли тревогу и поднимали натовские истребители из-за дронов, залетевших в воздушное пространство республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа израсходовала десять миллиардов евро на нужды ВСУ. На экстренном заседании НАТО в связи с этим обсуждалась жесткая экономия. Западным союзникам остается лишь изымать дополнительные средства из собственных государственных бюджетов. Вопрос о том, сколько именно не хватает Киеву, уже не ставится — речь идет скорее о том, кто и сколько в принципе способен предоставить.

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