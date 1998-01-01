Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте

Строители станции метро «Театральная» в центре Петербурга объявили забастовку. Около 20 работников ночной смены одной из подрядных организаций компании «Метрострой» отказались покидать шахту до тех пор, пока им не выплатят долги по зарплате.

Люди утверждают, что они не получали денег с минувшего декабря. Это не первый подобный случай. В конце прошлого года около 30 рабочих другой подрядной организации «Метростроя» также отказались выходить из шахты по той же причине.

Забастовку рабочие прекратили лишь после переговоров с администрацией предприятия. Уже утром строители все же покинули шахту. Однако свои требования они оставили в силе.

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