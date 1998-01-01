Строители петербургского метро устроили забастовку в шахте

, 15:06 Эфирная новость 78

Около двух десятков метростроевцев, заявили, что не выйдут на поверхность до полного погашения долга по зарплате.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Строители станции метро «Театральная» в центре Петербурга объявили забастовку. Около 20 работников ночной смены одной из подрядных организаций компании «Метрострой» отказались покидать шахту до тех пор, пока им не выплатят долги по зарплате.

Люди утверждают, что они не получали денег с минувшего декабря. Это не первый подобный случай. В конце прошлого года около 30 рабочих другой подрядной организации «Метростроя» также отказались выходить из шахты по той же причине.

Забастовку рабочие прекратили лишь после переговоров с администрацией предприятия. Уже утром строители все же покинули шахту. Однако свои требования они оставили в силе.

Ранее Пятый канал рассказывал о стихийной забастовке московских таксистов.

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