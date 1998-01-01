Владимир Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с 70-летием, направив ей телеграмму. Ее текст размещен на сайте Кремля.

— Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе , — говорится в тексте телеграммы.

Также глава государства отметил, что за долгие годы творческой карьеры Муравьева заслужила профессиональное признание и пожелал ей здоровья и вдохновения.

Ирина Муравьева дебютировала в кино, снявшись в фильме «Дети Дон Кихота» в 1965 году. Всего она приняла участие в более чем 40 картинах. Самые известные из них: «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит», «Охота на лис», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Тартюф», «Карнавал». Одновременно Ирина Муравьева успешно сотрудничала с театрами.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин поздравил с юбилеем актера Василия Ланового.