Владимир Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем

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Глава государства пожелал артистке здоровья и вдохновения.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев

Президент Владимир Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с 70-летием, направив ей телеграмму. Ее текст размещен на сайте Кремля.

— Вас, замечательную актрису, знают по глубоким, многогранным театральным работам и по ярким, запоминающимся, поистине знаковым ролям в кинематографе, — говорится в тексте телеграммы.

Также глава государства отметил, что за долгие годы творческой карьеры Муравьева заслужила профессиональное признание и пожелал ей здоровья и вдохновения.

Ирина Муравьева дебютировала в кино, снявшись в фильме «Дети Дон Кихота» в 1965 году. Всего она приняла участие в более чем 40 картинах. Самые известные из них: «Чисто английское убийство», «Москва слезам не верит», «Охота на лис», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Тартюф», «Карнавал». Одновременно Ирина Муравьева успешно сотрудничала с театрами.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин поздравил с юбилеем актера Василия Ланового.

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