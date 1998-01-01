Приставы начали проверку по инциденту с сотрудницей, нахамившей людям в Москве

Федеральная служба судебных приставов начала служебную проверку после того, как сотрудница ведомства — московский специалист исполнительного производства Яна Рышкевич — чуть не сбила толпу людей на своем автомобиле марки BMW.

— В настоящее время по данному факта назначена служебная проверка, — сказали в пресс-службе ФССП.

Ранее Пятый канал сообщал, что Рышкевич, подъезжая к Останкинскому отделению судебных приставов, сначала чуть не въехала в людей, стоявших на улице в очереди в ведомство, а потом начала нецензурно ругаться. При этом с женщиной находился маленький ребенок. Охранник отделения в разговоре с журналистами встал на сторону сотрудницы.