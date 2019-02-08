Звездный пассажир: Дэвид Духовны прибыл на концерт в Петербурге на «Сапсане»

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Знакомый российскому зрителю по роли агента Малдера в «Секретных материалах» артист даст в Петербурге музыкальный концерт в пятницу, 8 февраля.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Актер и музыкант Дэвид Духовны сделал неожиданный сюрприз для своих поклонников. Отыграв концерт в столице, до следующего города в туре — Петербурга — артист решил добраться на «Сапсане» как обычный пассажир.

Впрочем, сойти за совсем заурядного путешественника Духовны не удалось — ехал он в окружении большого числа охранников, которые сопровождали его и на петербургском перроне. Одет звезда «Секретных материалов» был в синюю куртку, черные брюки, шапку и солнцезащитные очки, сообщает телеканал 78.

На петербургской сцене Дэвид Духовны появится уже сегодня, 8 февраля. Вечером он даст концерт в одном из клубов города на Неве. В плей-листе вечера собраны авторские произведения разных жанров: музыка представляет собой смесь рока, кантри и блюза.

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