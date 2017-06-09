Обвиняемые в расстреле бойцов ОМОНа оправданы в Петербурге

, 19:21 23

Приговор по громкому делу огласили в Городском суде Северной столицы.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Городской суд Санкт-Петербурга оправдал обвиняемых в расстреле полицейских в поселке Мурино, передает 78.ru.

Такой приговор вынесен фигурантам дела о бандитизме, убийстве, разбое, незаконном приобретении и хранении оружия, подделке автомобильных номеров Аркадию Нусимовичу, Геннадию Левинскому и Алексею Геворкяну. Ранее подсудимых оправдал суд присяжных. Государственное обвинение будет обжаловать решение Городского суда Петербурга

Нападение на полицейский УАЗ с сотрудниками ОМОНа Анатолия Яблокова и Станислава Барканова, перевозившими крупную денежную сумму в качестве инкассаторов, произошло 4 декабря 2015 года. Налетчики в масках расстреляли служебный автомобиль из автоматического оружия. Яблоков погиб на месте, Барканов был ранен. Добычей нападавших стали 24 миллиона рублей.

Как полагало следствие, преступники скрылись на иномарке Hyundai Accent, которую позже нашли сожженной с оружием в районе населенного пункта Беляевка.

Объем уголовного дела составил 60 томов, было проведено около 100 экспертиз, допрошены около 100 свидетелей.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:25
Глава Минпросвещения и глава Ингушетии открыли новую школу в предгорном поселке
19:21
Обвиняемые в расстреле бойцов ОМОНа оправданы в Петербурге
19:10
«Карающий стул Кокорина»: рэперы выпустили трек в поддержку Кокорина и Мамаева
19:01
Чего ждать от грядущей недели: астрологический прогноз для всех знаков зодиака
18:51
«Безопасные порошки плохо стирают»: Мнение аллерголога
18:32
Сергей Лавров почтил память погибших и репрессированных дипломатов
18:30
Тест: Понимаете ли вы сказки Пушкина?
18:25
Скончался британский актер Альберт Финни
18:15
Кому достанется наследство после смерти Сергея Юрского
18:01
Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов правоохранительных органов
17:43
Россия не будет направлять наблюдателей на украинские выборы
17:37
«Он сделал нас лучше» — Актриса Светлана Крючкова о Сергее Юрском
17:24
«Стреляли в спину» — стали известны подробности убийства боксера Костромина
17:21
«Россия надеется на партнерство» — политолог о визите главы МИД Таиланда
17:08
Ирине Муравьевой 70 лет: Биография актрисы
17:05
Зовите на помощь Землю! На МКС сломался туалет — видео
16:53
У Запада не получится диктовать условия России — Лавров
16:47
Российские наблюдатели отправятся следить за выборами на Украине
16:30
Скандал с подкупом голосов избирателей разгорается на Украине
16:16
Более 80 миллиардов рублей выделят на строительство ЖД-путей в Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18.12.2017

В Петербурге пойдёт под суд бывший командир ОМОН, чьих подчинённых расстреляли бандиты

17.10.2017

Присяжных начали знакомить с материалами дела о расстреле полицейских в Петербурге

09.06.2017

Около 100 свидетелей допросят по делу о расстреле ОМОНОвцев в Мурино

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама