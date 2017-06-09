Обвиняемые в расстреле бойцов ОМОНа оправданы в Петербурге

Городской суд Санкт-Петербурга оправдал обвиняемых в расстреле полицейских в поселке Мурино, передает 78.ru.

Такой приговор вынесен фигурантам дела о бандитизме, убийстве, разбое, незаконном приобретении и хранении оружия, подделке автомобильных номеров Аркадию Нусимовичу, Геннадию Левинскому и Алексею Геворкяну. Ранее подсудимых оправдал суд присяжных. Государственное обвинение будет обжаловать решение Городского суда Петербурга

Нападение на полицейский УАЗ с сотрудниками ОМОНа Анатолия Яблокова и Станислава Барканова, перевозившими крупную денежную сумму в качестве инкассаторов, произошло 4 декабря 2015 года. Налетчики в масках расстреляли служебный автомобиль из автоматического оружия. Яблоков погиб на месте, Барканов был ранен. Добычей нападавших стали 24 миллиона рублей.

Как полагало следствие, преступники скрылись на иномарке Hyundai Accent, которую позже нашли сожженной с оружием в районе населенного пункта Беляевка.

Объем уголовного дела составил 60 томов, было проведено около 100 экспертиз, допрошены около 100 свидетелей.