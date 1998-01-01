Фото: Участница группы «Фабрика» снялась топлес на Бали

, 19:40 Фото 538

Популярная певица Ирина Тонева опубликовала откровенные снимки с отдыха на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @irina_toneva, globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Солистка «Фабрики» Ирина Тонева устроила откровенную фотосессию на роскошном курорте. На этих кадрах она позирует с голой грудью на фоне океана и яркой зелени тропиков.

— Аромат этих цветов подобен… чему… он бесподобен. И они тут везде растут. И мы растем вместе с ними, — поделилась впечатлением артистка в соцсетях.

Звезда также опубликовала видео, в котором она принимает ванну с лепестками экзотических цветов.

Instagram @irina_toneva

Судя по этим снимкам, Тонева с головой погрузилась в отдых и почувствовала единение с природой. Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа.

Красотка! Роскошная фигура.

— Райская дева️.

— Как необычно и красиво!

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:52
Боярского, Гафта и Михалкова назвали угрозой нацбезопасности Украины
20:36
«Великий актер и великий человек»: Максим Виторган о Сергее Юрском
20:30
Британская экономистка пришла на BBC в обнаженном виде, чтобы обсудить Brexit
20:21
Видео: «Дети Азии» соберутся на заснеженном Сахалине
20:15
Петербуржцы присоединились к акции «На работу на велосипеде»
20:08
Более 40 человек эвакуированы из-за хлопка газа в Петропавловске
19:59
Самолет врезался в сугроб при посадке в Куршевеле — видео
19:52
Сергей Умнов покинул пост пост главы МВД Петербурга
19:40
Фото: Участница группы «Фабрика» снялась топлес на Бали
19:25
Глава Минпросвещения и глава Ингушетии открыли новую школу в предгорном поселке
19:21
Обвиняемые в расстреле бойцов ОМОНа оправданы в Петербурге
19:10
«Карающий стул Кокорина»: рэперы выпустили трек в поддержку Кокорина и Мамаева
19:01
Чего ждать от грядущей недели: астрологический прогноз для всех знаков зодиака
18:51
«Безопасные порошки плохо стирают»: Мнение аллерголога
18:32
Сергей Лавров почтил память погибших и репрессированных дипломатов
18:30
Тест: Понимаете ли вы сказки Пушкина?
18:25
Скончался британский актер Альберт Финни
18:15
Кому достанется наследство после смерти Сергея Юрского
18:01
Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов правоохранительных органов
17:43
Россия не будет направлять наблюдателей на украинские выборы

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Пышная грудь Ким Кардашьян едва не выпала из декольте на глазах папарацци—видео

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама