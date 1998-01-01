Фото: Участница группы «Фабрика» снялась топлес на Бали

Солистка «Фабрики» Ирина Тонева устроила откровенную фотосессию на роскошном курорте. На этих кадрах она позирует с голой грудью на фоне океана и яркой зелени тропиков.
— Аромат этих цветов подобен… чему… он бесподобен. И они тут везде растут. И мы растем вместе с ними, — поделилась впечатлением артистка в соцсетях.
Звезда также опубликовала видео, в котором она принимает ванну с лепестками экзотических цветов.
Судя по этим снимкам, Тонева с головой погрузилась в отдых и почувствовала единение с природой. Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового образа.
— Красотка! Роскошная фигура.
— Райская дева️.
— Как необычно и красиво!
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