Пропавшего на 12 часов генпрокурора Украины Кравченко заметили в клинике в Киеве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Поиски чиновника проходили на фоне дела о его возможной причастности к работе мошеннических кол-центров.

Что известно об исчезновении генпрокурора Украины Кравченко

Фото: www.globallookpress.com/Eugen Kotenko

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Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который пропал более чем на 12 часов, нашли в одной из клиник Киева. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Источникам удалось его найти — генеральный прокурор сейчас находится в клинике „Добробут“ на Новопечерских Липках», — говорится в публикации.

Позже пресс-служба офиса генпрокурора Украины опровергла эту информацию, заявив, что Кравченко находится на рабочем месте.

Исчезновение чиновника произошло на фоне расследования его возможной причастности к работе мошеннических кол-центров. Вчера, 4 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели операцию в отношении офиса генпрокурора.

Позже в офисе генпрокурора сообщили, что сотрудники НАБУ провели обыски в служебном кабинете Руслана Кравченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коррупционные скандалы в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского и медленные реформы вызывают все больше вопросов у Германии и Европейского союза (ЕС). Поводом для критики стало в том числе дело бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в отмывании около 10,5 миллиона евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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