«Ситуация непростая»: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

© РИА Новости/ Наталья Селиверстова; kremlin.ru; 5-tv.ru

В начале встречи российский лидер попросил передать Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности.

«Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, славу и благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу», — заявил Путин.

Перед встречей официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать преждевременных выводов о возможных новых предложениях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, необходимо дождаться переговоров российского лидера с американскими представителями.

Самолет ВВС США с бортовым номером SAM934 прибыл в Россию после промежуточной посадки в Хельсинки. После приземления в аэропорту Внуково Уиткофф и Кушнер направились в сторону центра Москвы. Американскую делегацию в аэропорту встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поручил в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Временная пауза началась с полуночи и связана с подготовкой и проведением контактов американских представителей в украинской столице.

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