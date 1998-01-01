«Держи меня за руку»: В сети появилось фото третьего ребенка Хабенского

Через неделю после рождения ребенка жена знаменитого актера и режиссера Константина Хабенского Ольга Литвинова выложила в сеть фотографию с дочкой. На трогательном снимке в Instagram две руки — большая, видимо, папы и маленькая, дочки.

Пользователи тут же умилились, начали поздравлять известных родителей с рождением ребенка и желать им всем здоровья и счастья.

Instagram @olga.litvinova.1

— Поздравляю вас с таким чудом

— Божечки! Какая прелесть! Поздравляем вас от души!

— Оленька от души вас поздравляем с Константином, растите здоровенькими и счастливыми!

— Здоровья вам и вашим деткам, — написали растроганные фоловеры.

Третий ребенок Хабенского и вторая совместная дочь знаменитой актерской пары родилась 1 февраля.