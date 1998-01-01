Константин Хабенский в третий раз стал отцом

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Вторая жена Ольга Литвинова родила актеру дочку.

Фото, видео: Пятый канал, РИА Новости / Максим Блинов

В семье Константина Хабенского пополнение. Знаменитый российский актер стал отцом в третий раз, сообщает Экспресс-газета. Жена Хабенского, актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова родила ему вторую дочку.

Пока официального подтверждения этой информации получить не удалось.

Первая дочь Хабенского, Александра, родилась 3 июня 2016 года — это был первый ребенок пары. У Константина также есть сын Иван, который сейчас проживает с бабушкой в Барселоне. Его мать — первая супруга Хабенского, Анастасия Смирнова умерла в 2008 году от опухоли головного мозга.

Пара не особо афишировала свою личную жизнь. Ранее Пятый канал рассказывал о том, что беременная жена Хабенского попала на фото.

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