Медведи наступают! На Новой Земле из-за обнаглевших хищников объявлен режим ЧС

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В населенных пунктах архипелага хозяйничают более 50 белых мишек.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ok.ru

Из-за массового нашествия белых медведей на населенные пункты на Новой Земле с субботы, 9 февраля, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Архангельской области.

На заседании по предупреждению и ликвидации ЧС замглавы администрации муниципального образования Александр Минаев доложил, что в районе поселка Белушья Губа наблюдается присутствие 52 белых медведей. Звери заходят на территорию населенного пункта, уже были случаи нападения медведей на людей и проникновения в жилище и служебные помещения. От шести до десяти животных бродят по поселку постоянно. Люди напуганы, боятся выходить из дома, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады. 

На светошумовые сигналы обнаглевшие звери не реагируют, не боятся ни собак, ни патрульных автомобилей. При этом Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в разрешении на отстрел наиболее агрессивных особей отказала.

Решено, что на архипелаг будет направлена специальная оперативная группа для оценки обстановки. Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных удастся прогнать без применения оружия. Однако, если отпугнуть их не удастся, отстрел может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности людей, говорится в сообщении.

Ранее Пятый канал рассказывал, как на Чукотке жители сразу нескольких сел подкармливают осиротевшего белого медвежонка.

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