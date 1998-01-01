Приближается День всех влюбленных. Уже в четверг весь мир погрузится в романтическую атмосферу. Кого в этот день ждут любовные успехи, а кому лучше воздержаться от свиданий? Астролог Павсекакий Богданов сделал прогноз на 14 февраля эксклюзивно для Пятого канала.

Овнам в День всех влюбленных лучше проявить сдержанность и внимательность — в первую очередь, по отношению к окружающим. Например, подарив нежность и заботу своей второй половине вы сможете исправить некоторые недочеты в ваших отношениях.

Тельцам же наоборот стоит быть более напористыми в общении. В случае, если день принесет новые знакомства, не робейте и не теряйтесь. Помните: сегодня звезды благоволят вам.

Близнецов, настроившихся провести 14 февраля в романтическом настроении, ждет разочарование: хотя день и будет весьма насыщенным, но свершений в личной жизни от него ждать не приходится.

Скромным Ракам в этот день звезды советую побороть свою стеснительность. Особенно это нужно тем представителя знака, которые ищут свою любовь — именно сегодня новые знакомства с наибольшей вероятностью приведут вас к желаемому.

Львам, напротив, стоит быть аккуратнее. День всех влюбленных не сулит им чего-то особенного в романтической сфере, а вот вероятность навредить отношениям из-за проблем на работе весьма высока. Лучше всего для Львов провести день в компании друзей.

Начать 14 февраля с рабочих дел лучше всего Девам. А вот вечер представителям знака стоит провести в домашнем покое и уюте вместе с любимым человеком.

Влюбленным Весам 14 февраля звезды настойчиво рекомендуют признаться объекту симпатий в своих чувствах, или хотя бы намекнуть на свой интерес. Однако будьте осторожны — ваш непростой характер может сыграть с вами злую шутку.

Об особенностях своего характера стоит помнить и Скорпионам. В частности, стоит обратить внимание на завышенные требования к своему партнеру. Есть вероятность, что крутой нрав и высокая планка отобьют у ваших поклонников желание даже пытаться сходить с вами на свидание.

Не самое благодатное расположение духа поджидает в День святого Валентина Стрельцов. Поддаваться этому не стоит — лучше убедите себя сегодня взять от любовных отношений все, что только возможно.

А вот для Козерогов день будет на редкость приятным — неожиданный подъем сил даст возможность с легкостью выполнить любую задачу! В личной жизни в этот день звезды советуют не проявлять чрезмерную напористость — тогда все желаемое обязательно свершится само.

Водолеям стоит проигнорировать романтическую атмосферу дня и провести время с родными и близкими. Вот увидите — позднее любовь сама найдет вас.

Призраки прошлого в День всех влюбленных будут поджидать Рыб буквально на каждом углу. Астролог рекомендует не поддаваться нахлынувшим воспоминаниям и двигаться дальше, не оглядываясь назад.

Впрочем, стоит помнить, что 14 февраля неделя не заканчивается — впереди еще три дня. О том, что в течение них ждет представителей всех знаков зодиака, Пятый канал рассказывал ранее.