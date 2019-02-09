«Отправляюсь в постель»: Духовны выложился на 100% перед зрителями в Петербурге

Актер и музыкант Дэвид Духовны выложился «по полной» во время своего выступления перед зрителями в Петербурге на концерте, который прошел в пятницу, 8 февраля. Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная после мероприятия.

В кадре запечатлен сам Духовны с помощниками. Артист стоит около лифта и общается с сопровождающей его прессой. Лицо «агента Малдера» выглядит изможденным. Версия о сильной усталости звезды подтверждается его собственными словами, сообщает телеканал 78.

— Я устал, я отправляюсь в постель. Спасибо, что пришли. Может быть, завтра, — отвечает Духовны на все вопросы.

Концерт в Петербурге — второй по счету в европейском туре коллектива звезды «Секретных материалов». Первое выступление состоялось 7 февраля в Москве: оттуда Дэвид Духовны прибыл в Северную столицу обычным «Сапсаном».