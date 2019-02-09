Видео: В Париже во время акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки

, 17:45 Внимание: шокирующие кадры! 77

Молодой человек подобрал с земли гранату со слезоточивым газом, и она взорвалась у него в руке.

Фото, видео: Twitter.com, REUTERS

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 54

Участнику 13 раунда протестов «желтых жилетов» во Франции разорвало кисть руки гранатой со слезоточивым газом. Как сообщает газета L`Avenir, это случилось у здания Национального собрания в Париже, где демонстранты вступили в противостояние с полицией. Стражи порядка начали разгонять протестующих слезоточивым газом, один из демонстрантов подобрал гранату, чтобы отбросить ее, в этот момент она взорвалась.

Сообщается, что жертва — 21-летний фотограф, который снимал протесты. Первая помощь ему была оказана на месте дежурящими среди «желтых жилетов» медиками. Затем парня отправили в больницу.

Как ранее сообщал Пятый канал, акция протестов «желтых жилетов» проходит по всей Фрации уже 13-й уикенд подряд. Первоначально это были преимущественно водители, выступавшие против увеличения цен на топливо, но затем к ним присоединились тысячи людей с разными социальными и политическими требованиями.

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 54
6 февр
Париж в огне: Как прошла всеобщая забастовка во Франции
5 февр
МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ
4 февр
Мария Захарова по пунктам раскритиковала обвинения французских СМИ к России
2 февр
Неугомонные «желтые жилеты» выходят на улицы Франции 12-ю субботу подряд
26 янв
Одного из лидеров «желтых жилетов» ранили в ходе акций протеста в Париже
26 янв
«Желтые жилеты» попытались захватить полицейский участок в городе Эврё
19 янв
Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек
12 янв
На девятой акции «желтых жилетов» во Франции задержаны 240 человек
12 янв
В Париже начались столкновения «желтых жилетов» с полицией — видео
12 янв
Парижская полиция задержала 40 человек на акции «желтых жилетов» — видео

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:22
Что ждет представителей всех знаков зодиака 14 февраля — прогноз астролога
18:08
Жителям ЕС невыгодно размещение ракет средней и меньшей дальности США в Европе
17:58
Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых романтичных городов России
17:45
Видео: В Париже во время акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки
17:22
Медведи наступают! На Новой Земле из-за обнаглевших хищников объявлен режим ЧС
16:50
«Жесть!»: Сергей Зверев в шоке от ток-шоу с участием Анастасии Волочковой
16:32
Скормить своего бывшего голодному сурикату предлагают в зоопарке США
16:19
МИД РФ назвал условия для продолжения транзита газа через Украину
15:59
Госслужащие Петербурга вышли на субботник — видео
15:43
Мемориальную доску в память о Данииле Гранине открыли в Петербурге
15:15
Организатор «Лидеров России» подготовит конкурс для управленцев Петербурга
14:59
«Держи меня за руку»: В сети появилось фото третьего ребенка Хабенского
14:46
«Черепахи атакуют»: В сети высмеяли призыв адмирала США «ударить первыми»
14:17
Флешмоб в честь перехода на цифровое вещание прошел в Чечне — видео
13:56
Швеция заявила о создании «убийцы» российских истребителей Су
13:25
Дело не только в генетике: Пять факторов, которые помогают людям не стареть
13:01
Крестьянский кроссворд: казацкое поселение и злак Хрущева
12:56
Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» в Петербурге
12:43
В Москве в мусорном контейнере обнаружили окровавленное тело женщины
12:37
«Телефоны не вредны»: Специалист об опасности смартфонов для здоровья

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама