Видео: В Париже во время акции «желтых жилетов» мужчине оторвало кисть руки

Участнику 13 раунда протестов «желтых жилетов» во Франции разорвало кисть руки гранатой со слезоточивым газом. Как сообщает газета L`Avenir, это случилось у здания Национального собрания в Париже, где демонстранты вступили в противостояние с полицией. Стражи порядка начали разгонять протестующих слезоточивым газом, один из демонстрантов подобрал гранату, чтобы отбросить ее, в этот момент она взорвалась.

Сообщается, что жертва — 21-летний фотограф, который снимал протесты. Первая помощь ему была оказана на месте дежурящими среди «желтых жилетов» медиками. Затем парня отправили в больницу.

Как ранее сообщал Пятый канал, акция протестов «желтых жилетов» проходит по всей Фрации уже 13-й уикенд подряд. Первоначально это были преимущественно водители, выступавшие против увеличения цен на топливо, но затем к ним присоединились тысячи людей с разными социальными и политическими требованиями.