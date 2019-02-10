Мария Захарова рассказала об отсутствии дискриминации в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в канун Дня дипломатического работника рассказала, что за два десятилетия работы в ведомстве, она не сталкивалась с дискриминацией.
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Дипломат также отметила, что в детстве, как и многие ее сверстники, она мечтала стать врачом, космонавтом, балериной, но поступила в МГИМО на факультет международной журналистки.
Захарова упомянула и период в своей карьере, когда она работала в постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке.
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Официальный представитель МИД России рассказала и о том, что готовит для своих домашних — это плов в тыкве и запеченная рыба.
При выборе одежды, в том числе для брифингов, Захарова предпочитает отечественные бренды.
Ранее Пятый канал публиковал видео поздравления главы МИД РФ Сергея Лаврова с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника.