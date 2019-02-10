Мария Захарова рассказала об отсутствии дискриминации в МИД РФ

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10 февраля в России отмечается День дипломатического работника.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в канун Дня дипломатического работника рассказала, что за два десятилетия работы в ведомстве, она не сталкивалась с дискриминацией.

— Нет никакой дискриминации. Если говорить серьезно, то дискриминации в рабочем процессе, а я уже 20 лет работаю в МИДе, я ни разу не видела. Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала, — рассказала она «Российской газете».

Дипломат также отметила, что в детстве, как и многие ее сверстники, она мечтала стать врачом, космонавтом, балериной, но поступила в МГИМО на факультет международной журналистки.

Захарова упомянула и период в своей карьере, когда она работала в постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке.

— Честно говоря, я была лучшего мнения о Соединенных Штатах. Я считала, что действительно на Западе, в частности в США существует та самая демократия, о которой они говорят в своих выступлениях, как некий идеал, который они навязывают всем, и который описан в учебниках, — отметила она.

Официальный представитель МИД России рассказала и о том, что готовит для своих домашних — это плов в тыкве и запеченная рыба.

При выборе одежды, в том числе для брифингов, Захарова предпочитает отечественные бренды.

Ранее Пятый канал публиковал видео поздравления главы МИД РФ Сергея Лаврова с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника.

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