Видео: Перуанец рухнул в канализацию, засмотревшись в телефон

Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент, произошедший в перуанском городе Ика. Местный житель Луис Альберто Крусес Бердехо настолько увлекся своим смартфоном, что не заметил открытый канализационный колодец на проезжей части, огороженный сигнальными лентами, сообщает Peru21. На кадрах видно, как мужчина шагнул и мгновенно полетел вниз.

К счастью Луиса Альберто мимо шел прохожий, который и вызвал спасателей. Перуанец получил легкие травмы. Эта, с одной стороны комичная ситуация, должна послужить хорошим уроком для тех, кто любит «залипать в телефоне» на ходу.

Ранее Пятый канал сообщал, что неравнодушные прохожие вытащили ребенка, упавшего в колодец в Уфе.