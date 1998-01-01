«Пригласите на свидание себя»: Как провести 14 февраля, если нет пары

Специалист по невербальной коммуникации, психолог Оксана Защиринская рассказала Пятому каналу о том, как провести День святого Валентина одиноким людям и что можно сделать, чтобы поскорее найти свою вторую половину.

Как отмечает психолог, свободные от отношений люди давно уже сами придумали необычные способы поздравить себя с Днем всех влюбленных. Если же подходящих идей не возникло, то можно отправьтесь на своего рода одиночное свидание — пригласите самого себя в кино, кафе или посетите мероприятие, которое будет вам по душе.

— Самому с собой пойти и получить удовольствие. От кино, от животных, от концертов, — советует Защиринская.

Ни в коем случае не стоит замыкаться в себе и избегать общения с семейными парами, если вы одиноки, но готовы к новым отношениям. Напротив — психолог советует чаще бывать в гостях у счастливых семей. Глядя на них, вы как бы дадите себе установку на то, что скоро любовь и идиллия придут и к вам.

Если вы поняли, что уже готовы к романтическому знакомству — пора оглянуться и поискать претендента на сердечную вакансию. Оксана Защиринская, как специалист по невербальной коммуникации, поделилась с Пятым каналом несколькими способами, которые позволят вычислить заинтересованного в вас человека. Самый очевидный и распространенный знак симпатии — взгляд. Заметив его, можно приступать к более активным действиям.

— Если девушка заметила, что мужчина на нее периодически поглядывает, то можно пойти и что-то специально обронить рядом. То есть протестировать, он готов к контакту или нет. Провокацию такую устроить. А так — по взглядам определяют обычно. Мужчины смотрят дольше на тех женщин, которые им чем-то нравятся, — рассказала психолог.

А вот делать прямые приглашения к знакомству барышням стоит можно только в том случае, если они хотят завести бурный, но скоротечный роман. В таком случае вызывающий смех и активные попытки обратить на себя внимание будут как нельзя кстати.

— Лучше мечтательно мешать что-то в чашке и при этом смотреть куда-то в потолок, делать вид, что ты очень сильно задумалась. Тогда ты спровоцируешь мужчину на вопрос: «Ой, девушка, о чем вы так задумались?», — рассказывает специалист.

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