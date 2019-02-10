Уличная торговля через палатки и ларьки может вернуться в Россию

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Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что появление новых торговых площадей поможет предпринимателям реализовать свою продукцию и создаст дополнительные рабочие места.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

Торговые палатки и ларьки могут в ближайшее время вернуться на улицы российских городов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Чиновник сообщил, что в России сложился «дефицит качественных торговых площадей», из-за чего отечественные компании не могут продать свою продукцию.

У нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, — заявил он.

Евтухов также подчеркнул, что появление мобильных торговых павильонов даст дополнительные 250 тысяч рабочих мест. В небольших населенных пунктах палатки все ее распространены, но находятся в уязвимом положении: новый глава может принудительно убрать точки торговли, которые развивались несколько лет.

 

Ранее Пятый канал сообщал, что дешевые джинсы могут исчезнуть с прилавков российских магазинов.

 

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