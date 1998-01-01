Глава Минобороны Британии предупредит Россию о высокой цене за провокации

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Руководитель военного ведомства Гэвин Уильямсон в понедельник, 11 февраля, намерен выступить с речью, где будет сказано о готовности «использовать жесткую силу для защиты интересов страны».

Фото: www.globallookpress.com

Россия заплатит высокую цену за провокационные действия в отношении НАТО. Об этом объявит министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в понедельник, 11 февраля. Текст речи оказался в распоряжении агентства Press Association за несколько часов до во время выступления.

Альянс должен разработать возможности справляться с теми провокациям, которые устраивает Российская Федерация. Такие действия должны дорого обойтись Москве, — говорится в материале.

Издание не сообщает, какие провокации якобы устраивает Россия. В то же время, Уильямсон намерен акцентировать внимание на ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркивает, что только жесткие меры позволят Великобритании и союзникам защищать свои интересы.

Помимо этого, британский министр готов объявить об отправке авианосца Queen Elizabeth в Тихоокеанской регион, где Китай оспаривает право на острова у соседей. Флагман ВМС Великобритании должен предотвратить агрессивные действия Пекина, которые «размывают границы между миром и войной».

Ранее Пятый канал сообщал, что американский адмирал призвал «наступать» на Россию.

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