Врачи запретили Бузовой выходить из дома из-за проблем со здоровьем

Экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова призналась поклонникам, что ее уже три дня находится в беспомощном состоянии. Медики запретили ей разговаривать и даже выходить из дома. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Instagram @buzova86

— С утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств. Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно, мой организм сейчас очень слабый, дал сбой в самый неподходящий момент, — написала она.

Бузова добавила, что ей было необходимо восстанавливаться, так что теперь задача номер один — укрепить иммунитет. В комментариях подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления и похвалили за то, что она «умеет болеть красиво».

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