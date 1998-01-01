Головин травмирован во время матча «Монако» с «Монпелье»

Игрок футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин во время матча с клубом «Монтелье» получил травму голеностопа. Инцидент произошел на 63-й минуте матча, проходившего 10 февраля в рамках регулярного чемпионата Франции. Головин оказался на газоне после подката защитника «Монтелье» португальца Педру Мендеша. Об этом сообщает sportbox.ru.

Головин не смог самостоятельно покинуть поле.

Twitter @GolovinMonaco

И со стадиона, судя по видео, опубликованном в Twitter, игрок тоже ушел с посторонней помощью.

twitter @JulienCst

На послематчевой конференции, отвечая на вопрос о состоянии российского футболиста, главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сказал, что лодыжка игрока приобрела «фиолетовый оттенок» и отметил, что Головин может выбыть из рядов команды на несколько недель.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Головин забил свой первый гол за «Монако».