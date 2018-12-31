Александр Головин забил свой первый гол в составе ФК «Монако»

Российский спортсмен Александр Головин, выступающий за футбольный клуб «Монако» забил свой первый гол за свою новую команду. Мяч в ворота он оправил во время матча в полуфинале Кубка Лиги против «Генгама». Гол Александра Головина удвоил преимущество команды «Монако» в матче.

Российский спортсмен Александр Головин начал играть за футбольный клуб «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Срок контракта рассчитан на пять лет. Сумма трансфера стала рекордно высокой для российских футболистов и составила 30 миллионов евро.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, каким агент Головина видит будущее футболиста.