В Москве избили и обокрали чиновника столичного департамента образования

В Москве было совершено нападение на заместителя начальника управления госнадзора и контроля сферы образования Илью Гуськову. По информации Пятого канала, неизвестные злоумышленники избили мужчину, когда тот выходил из своего автомобиля на 2-м Балтийском переулке. Также сообщается, что был избит и охранник, который попытался защитить чиновника.

Известно, что в результате нападения, был похищен портфель Гуськова. Оба пострадавших были госпитализированы. Сейчас злоумышленники объявлены в розыск. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что хоккейного тренера избили на глазах у детей в Петербурге.