Белорусский школьник убил учителя и одноклассника

В Белоруссии ребенок напал с ножом на учительницу и нескольких учеников своей школы. Трагедия произошла утром в понедельник, 11 февраля.

Нападение произошло в школе № 2 города Столбцы. По сообщению белорусского Министерства внутренних дел, юноша нанес ножевые ранения учительнице и троим ученикам. От полученных травм педагог и один из школьников скончались на месте, еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

— В 8:05 в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступило сообщение о том, что ученик УО «Средняя школа № 2» в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу, — говорится на сайте ведомства.

Совершивший нападение молодой человек с места происшествия скрылся. В шести районах региона был введен специальный план «Сирена». Согласно последнему сообщению МВД Белоруссии, преступник был оперативно пойман.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Напомним, еще двое несовершеннолетних в больнице. — МВД Беларуси (@mvd_by) 11 февраля 2019 г.

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