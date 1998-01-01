Белорусский школьник убил учителя и одноклассника

В Белоруссии ребенок напал с ножом на учительницу и нескольких учеников своей школы. Трагедия произошла утром в понедельник, 11 февраля.
Нападение произошло в школе № 2 города Столбцы. По сообщению белорусского Министерства внутренних дел, юноша нанес ножевые ранения учительнице и троим ученикам. От полученных травм педагог и один из школьников скончались на месте, еще двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Совершивший нападение молодой человек с места происшествия скрылся. В шести районах региона был введен специальный план «Сирена». Согласно последнему сообщению МВД Белоруссии, преступник был оперативно пойман.
Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Напомним, еще двое несовершеннолетних в больнице.— МВД Беларуси (@mvd_by) 11 февраля 2019 г.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что бурятских школьников заставили сидеть на уроке в противогазах.