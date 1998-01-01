Фото: В Белоруссии задержали школьника, убившего учительницу и одноклассника

Установлена личность школьника, предположительно напавшего с ножом на педагога и учеников в Белоруссии. Также появились фотографии подозреваемого.

Пятый канал

Молодого человека зовут Вадим Милошевский. Юноша 2003 года рождения обучается в школе № 2 города Столбцы, где и было совершено нападение. Согласно предварительным данным, Милошевский обучается в 10 классе, а незадолго до совершения преступления он удалил все свои аккаунты в социальных сетях. Спустя несколько часов после нападения, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать молодого человека.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что утром 11 февраля школьник из Белоруссии напал с ножом на учительницу и нескольких учеников. Двое из пострадавших скончались от полученных травм.