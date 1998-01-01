Видео: В театре Моссовета проходит церемония прощания с Сергеем Юрским

В московском театре Моссовета 11 февраля проходит церемония прощания с народным артистом России Сергеем Юрским. Он скончался 8 февраля на 84-м году жизни в Москве, похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище столицы.

Сергей Юрский посвятил театру Моссовета 40 лет своей карьеры, теперь к сцене идет нескончаемый поток венков — великого артиста провожают в последний путь.

Среди пришедших проститься — режиссер Никита Михалков, актеры Александр Калягин и Евгений Стеблов, генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Колоссальную славу Юрскому принесли кинематографические роли — Остап Бендер в «Золотом Теленке», дядя Митя в «Любовь и Голуби», Виктор Николаевич Сорокин в «Республике ШКИД», Иван Груздев из «Место встречи изменить нельзя» и еще более 30 ролей.

Ранее Пятый канал рассказывал, каким Сергея Юрского запомнит зритель.