Не стало Сергея Юрского. Знаменитый актер умер 8 февраля. Ему было 83 года.

Он был интеллигентом с большой буквы. Настоящий ленинградец. Потомственный дворянин.

И воспитание, и образование, и богатый духовный мир позволяли ему воплощать на сцене и экране любые образы — от разудалого дяди Мити в «Любовь и голуби» до прямолинейного Груздева в «Место встречи изменить нельзя».

А ещё Юрского называли моральным авторитетом и, наверное, к этому больше нечего добавить.

Ранее Пятый канал публиковал подборку лучших спектаклей Сергея Юрского.