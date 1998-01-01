Талант без границ: Каким запомнят зрители Сергея Юрского — видео

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Народный артист России скончался на 84-м году жизни, 8 февраля.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Федоренко

Тема:
Скончался Сергей Юрский 17

Не стало Сергея Юрского. Знаменитый актер умер 8 февраля. Ему было 83 года.

Он был интеллигентом с большой буквы. Настоящий ленинградец. Потомственный дворянин.

И воспитание, и образование, и богатый духовный мир позволяли ему воплощать на сцене и экране любые образы — от разудалого дяди Мити в «Любовь и голуби» до прямолинейного Груздева в «Место встречи изменить нельзя».

А ещё Юрского называли моральным авторитетом и, наверное, к этому больше нечего добавить.

Ранее Пятый канал публиковал подборку лучших спектаклей Сергея Юрского.

Тема:
Скончался Сергей Юрский 17
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Видео: лучшие спектакли Сергея Юрского

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