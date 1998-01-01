В Москве простятся с Сергеем Юрским

Сегодня в Москве простятся с народным артистом России Сергеем Юрским. Траурная церемония пройдёт в театре имени Моссовета, где актёр проработал больше 40-ка лет.

Зрителям Сергей Юрский запомнился по ярким ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и других. Также многие годы он занимался собственными постановками на сценах Большого драматического театра в Санкт-Петербурге, имени Моссовета и театра «Школа современной пьесы».

Сергей Юрский скончался 8-го февраля в Москве на 84-м году жизни. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

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