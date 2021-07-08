Проклятый фильм? Мистическая череда смертей звезд картины «Любовь и голуби»

Один из самых добрых и позитивных фильмов Владимира Меньшова — всенародно любимую комедию «Любовь и голуби» — многие считают проклятым. Все дело в том, что большинство актеров, сыгравших ведущие роли в этой картине, на сегодня ушли из жизни. Нет и некоторых из тех, кто активно участвовал в съемках фильма за кадром и внес свой вклад в его успех. А на днях не стало его главного создателя, легендарного режиссера Меньшова.

Начало череде трагедий, связанных с фильмом, положила смерть его сценариста, драматурга Владимира Гуркина в 2010 году. Он же когда-то написал одноименную пьесу, которую решил экранизировать Владимир Меньшов. Причиной смерти Гуркина стал рак легкого, сообщает «Экспресс газета».

Далее, в 2011 году, в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности скончалась легенда советского кино Людмила Гурченко, сыгравшая в фильме Меньшова разлучницу Раису Захаровну, соблазнившую на курорте Василия.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Нина Дорошина — в фильме Надя, жена Василия Кузякина — умерла 21 апреля 2018 года у себя дома в Москве от сердечного приступа. Меньшов неоднократно признавался, что на съемки комедии его вдохновила именно игра Дорошиной, звезды «Современника». В последние годы актриса жила очень одинока, детей у нее не было. Поэтому, когда у нее стало плохо с сердцем, на помощь актрисе пришел только сосед, но было уже поздно — врачи не успели ее спасти.

ТАСС / Геодакян Артем

Буквально через два месяца скончался экранный сын Дорошиной — актер Игорь Лях, сыгравший в фильме роль Леньки Кузякина. Смерть 55-летнего артиста стала полной неожиданностью для всех. Несмотря на оглушительный успех картины «Любовь и голуби», свою дальнейшую актерскую карьеру Лях связал с театром. Долгие годы он играл в Малом театре и в театре Ермоловой, прославившись драматическими ролями и став заслуженным артистом. Лях активно работал и никогда не жаловался на здоровье, поэтому его внезапная смерть от сердечного приступа шокировала всех.

В августе того же года скончался Эдуард Успенский, написавший текст песни «Жгучее южное танго», которая звучит в фильме. Исполнил ее артист оперетты Сергей Менахин, умерший еще в 2002 году.

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В 2019 году в возрасте 83 лет ушел из жизни легендарный дядя Митя — актер Сергей Юрский. Причиной смерти стала остановка сердца. В последние годы жизни многие принимали Юрского за городского сумасшедшего: знаменитый актер бродил по улицам, бормотал себе что-то под нос и часто бывал в церкви. Также его нередко замечали в магазине недалеко от дома, где он покупал алкоголь.

ТАСС / Коротаев Артем

Самого создателя культового фильма Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Незадолго до этого знаменитого 81-летнего кинодеятеля госпитализировали с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью третьей степени. Легендарный режиссер снял всего пять больших картин — «Москва слезам не верит», «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и «Зависть богов», но все они обрели статус культовых, а «Любовь и голуби» сегодня называют частью русского культурного кода.

ТАСС /Andreyev Vladimir

Ранее 5-tv.ru рассказал пять закулисных фактов о фильме «Любовь и голуби», который вышел на экраны в 1985 году и мгновенно стал успешным.