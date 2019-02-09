«Наше национальное достояние» — худрук БДТ Андрей Могучий о Сергее Юрском

, 2:01 Эксклюзивное интервью 23

Российский театральный режиссер и педагог принес соболезнования родным и близким знаменитого артиста.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

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Скончался Сергей Юрский 16

Смерть Сергея Юрского не оставила равнодушными никого из тех, с кем был знаком артист. Коллеги почтили память легендарного режиссера и выразили соболезнования его родным и близким. Художественный руководитель Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова Андрей Могучий в интервью Пятому каналу рассказал, как складывался путь гениального актера.

— Он очень много значил для БДТ, для нашего театра. Он пришел в 57-м году, будучи студентом, еще в 22 года, сразу же попал в постановки этого театра. Одна из самых значимых ролей, которую он здесь сыграл — это Чацкий в «Горе от ума». Эта роль, этот спектакль вошел не только в историю БДТ, города, но и страны, в историю русского театра. Сергей Юрьевич — великий русский артист, великий актер. В Японии есть такая традиция присваивать такого ранга артистам звание «национальное достояние». Я думаю, что Юрский как раз находится в этой когорте. Это наше национальное достояние, — подчеркнул Могучий.

Отметив высокий уровень профессионализма своего коллеги, худрук БДТ рассказал, каким он запомнил Юрского.

— Я его знал еще, когда работал в Москве, в театре Моссовета, в 78-м году он ушел из театра, я его знал как величайшего профессионала, как человека, обладающего невероятным количеством профессиональных техник, и как человека, который мог трудиться, несмотря на свой статус, уважение и почитание публики. Это тяжелая утрата. Для БДТ он олицетворял 60-70-е годы, когда театр был в зените, когда всего его знали как театр Георгия Товстоногова. Уходит эпоха. Я выражаю соболезнования всем его близким в первую очередь, потому что им тяжелее всего сейчас, ну, и всем-всем, кто его любил, знал. Таких людей великое множество. Низкий поклон, — сказал он.

Народный артист России Сергей Юрский скончался рано утром 8 февраля от остановки сердца.

Ранее Пятый канал сообщал, что главный художник БДТ им. Товстоногова Эдуард Кочергин рассказал в интервью, что для него значит уход из жизни народного артиста Сергея Юрского.

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