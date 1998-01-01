Видео: «Уралвагонзавод» показал испытания суперпушки АУ-220М

«Уралавагонзавод» продемонстрировал кадры с испытаний своей суперпушки АУ-220М, сообщает URA.RU. На кадрах видно, как АУ-220М, установленная на гусеничную базу стреляет по мишеням автоматическим огнем. Отмечается, что оружие можно будет установить не только на сухопутную технику, но и на корабли и военно-транспортные самолеты. Короткий ролик с записью испытаний опубликован в Twitter телеканала «Звезда».

«Звезда» публикует кадры стрельбы новейшей российской 57-миллиметровой автоматической пушки — боевого модуля АУ-220М:https://t.co/1aAyKHdeEt

Видео: Уралвагонзавод pic.twitter.com/VNJEFx7NQ8 — Телеканал «Звезда» (@zvezdanews) 12 февраля 2019 г.

АУ-220М — не просто новейшая пушка разработки НИИ «Буревестник», а целый боевой модуль. Он относится к так называемым необитаемым модулям — непосредственно в башне нет людей и управление ведется из корпуса. Кроме 57-миллиметровой автоматической пушки АУ-220М оснащен 7,62-миллиметровым пулеметом, а также системами наведения и обнаружения. По предварительным данным, боевой модуль продемонстрируют на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

Ранее Пятый канал рассказывал об испытаниях «летающего радара».