«День жестянщика» в Петербурге: ночные заморозки привели к массовым авариям

В Петербурге наступил «день жестянщика»! Ночные заморозки привели к массовым авариям. Два человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на юге Северной столицы. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением — его автомобиль закрутило на скользкой трассе.



А на кольцевой дороге столкнулись сразу 13 машин. И тоже из-за гололеда. В массовой аварии обошлось без пострадавших. Но движение в сторону Кронштдадта было полностью перекрыто, люди на несколько часов застряли в пробке.



А в центре Москвы иномарка упала в реку Яуза. Водитель не справился с управлением в районе набережной Ганнушкина — автомобиль на полной скорости пробил ограждение и упал с высоты не меньше двух метров. Экстренные службы помогли мужчине выбраться из ледяной воды.