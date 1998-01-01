В Петербурге наступил «день жестянщика»! Ночные заморозки привели к массовым авариям. Два человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на юге Северной столицы. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением — его автомобиль закрутило на скользкой трассе.
А на кольцевой дороге столкнулись сразу 13 машин. И тоже из-за гололеда. В массовой аварии обошлось без пострадавших. Но движение в сторону Кронштдадта было полностью перекрыто, люди на несколько часов застряли в пробке.
А в центре Москвы иномарка упала в реку Яуза. Водитель не справился с управлением в районе набережной Ганнушкина — автомобиль на полной скорости пробил ограждение и упал с высоты не меньше двух метров. Экстренные службы помогли мужчине выбраться из ледяной воды.
«День жестянщика» в Петербурге: ночные заморозки привели к массовым авариям
Сегодня, 9:23 Происшествия Видео 240
Последовавшее после оттепели резкое понижение температуры превратило дороги Северной столицы в каток.
Фото, видео: Пятый канал
В Петербурге наступил «день жестянщика»! Ночные заморозки привели к массовым авариям. Два человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на юге Северной столицы. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением — его автомобиль закрутило на скользкой трассе.
Читайте такжеПятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 23:24
- Рок-музыкант Оззи Осборн выписался из больницы
- 23:20
- «Братья и сестры, депортируют!»: Украина высылает канонического архимандрита
- 22:59
- В Госдуме жестко отреагировали на условия США для снятия санкций с России
- 22:55
- Профессор Вячеслав Владимирцев умер в Москве
- 22:46
- «Русская интерпретация» — китаевед о «траурных мишках» из роз
- 22:35
- О чем говорили Путин и Лукашенко во время официальных переговоров — видео
- 22:23
- «Печально» — Лавров прокомментировал новые антироссийские санкции ЕС — видео
- 22:11
- Бывший российский хоккеист Юрий Бабенко похвалил юных кувейтских спортсменов
- 21:57
- Продюсер сирийских историй BBC признался в распространении фейков о химатаках
- 21:32
- Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию
- 21:17
- «Досвидос!»: Украинскую журналистку выгнали из студии канала «Россия 1» — видео
- 20:57
- Сахалинцы устроили флешмоб в поддержку юных хоккеистов из Кувейта
- 20:48
- 18-летний владелец «перевернутых Жигулей» хочет встретиться с Илоном Маском
- 20:34
- «Я за тобой прилечу»: Катя Лель рассказала о встрече с блондином-инопланетянином
- 20:20
- В Останкино произошел пожар — видео с места
- 20:13
- Более 20 военных погибли при взрыве в Иране
- 19:51
- «Путин пытается разбить единство НАТО»: Госсекретарь США Майкл Помпео
- 19:41
- Видео: В огне Австралия и Новая Зеландия — в водоемах рыба сварилась заживо
- 19:29
- Ирина Шейк устроила патриотичную фотосессию в бикини и шапке-ушанке с гербом РФ
- 19:19
- Будущего ребенка Меган Маркл воспитают отдельно от детей Кейт Миддлтон
Новости СМИ2
Новости Лентаинформ
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?
Новости канала
Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!
На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.
Цифры дня
«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!
9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».
Пресса о компании
Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале
В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».