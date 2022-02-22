Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине
По словам народного артиста, допинг-скандал сделал спортсменку суперпопулярной.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Народный артист России и бывший худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт заявил, что Камиле Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине. Таким мнением он поделился в беседе с «Собеседником».
«Ей страшно повезло, этой Валиевой. При помощи всех этих кошмаров к ней пришла такая титаническая мировая популярность. За это нужно миллиарды платить. А она просто так ее имеет», — высказался о допинг-скандале Ширвиндт.
Александр Анатольевич предложил и дальше наблюдать за карьерой яркой спортивной звезды, принесшей золото в актив российской команды.
На Играх в Пекине 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе угодила в скандал из-за содержания запрещенного препарата триметазидина в декабрьской допинг-пробе. Предполагается, что вещество попало в организм Камилы из-за лекарства ее дедушки, сопровождавшего внучку на тренировки.
Валиева попала под колоссальный психологический прессинг. Лидируя после короткой программы, на очередном выступлении она допустила несколько ошибок и дважды упала, заняв лишь четвертое место.
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