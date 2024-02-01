«Подстава» или случайность? Как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 62 0

Врачом Валиевой был Шветский, который и ранее был замешан в допинговом скандале

«Подстава» или случайность? Как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
Допинговый скандал Игры в Пекине

Сможет ли наша чемпионка доказать свою невиновность?

На днях Россию потрясла ужасная новость — спортивный арбитражный суд дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее девяти титулов. Причиной этому стал допинговый скандал вокруг юной фигуристки, который многие называют «политически мотивированным».

Во время Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, в пробах спортсменки был обнаружен триметазидин — запрещенный в спорте препарат, который в жизни используется для нормализации энергетического метаболизма клеток с гипоксией или ишемией.

Сам факт наличия препарата в пробах никто не оспаривает, однако выдвигается множество версий, как вещество попало в организм девочки. Сайт EADaily приводит слова спортивного комментатора Алексея Андронова, который утверждает, что за Камилу отвечал врач Филипп Шветский, на счету которого уже был допинговый скандал.

«В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, взял вину на себя и признался в введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом — внутривенно», — пишет Андронов в своем Telegram-канале.

Еще одной версией, которую рассматривают в защиту фигуристки, является случайное попадание препарата через еду или общую посуду с дедушкой. Родственник фигуристки употребляет лекарства на основе триметазидина, а внучка проводит с ним много времени, в том числе они используют общею посуду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фигурист Галлямов ответил на лишение команды РФ олимпийского золота.

Тема:
Допинговый скандал
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