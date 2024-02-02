CAS готов опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой: но когда

Решение CAS по делу Валиевой будет опубликовано на следующей неделе
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Есть условия, при которых суд может отредактировать документ.
Спортивный арбитражный суд решил опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому скандалу российской фигуристки Камилы Валиевой, но только в том случае, если все стороны согласятся на ее обнародование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.
В CAS считают, что решение, согласно которому Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года (отчет следует вести с 2021-го), может быть опубликовано уже к концу следующей недели, но только в том случае, если ни одна из сторон не будет против. Если же у кого-то появятся возражение, его могут опубликовать к сокращенном или отредактированном виде.
«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными», — сообщает CAS.
Стороны, которые могут повлиять на публикацию, это — сама Валиева и Российское антидопинговое агентство, а также Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев.
О том, что Камилу Валиева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года. Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин.
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