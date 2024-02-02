СМИ заявили о трех других препаратах, найденных в допинг-пробе Валиевой

Все ли они разрешены правилами WADA?

Эксперты обнаружили в положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой три других препарата, помимо триметазидина. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

В частности, в пробе нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом. Отмечается, что их применение не запрещается правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако сейчас рассматривается вопрос по поводу анаболического препарата.

О том, что Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года. Решение CAS связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.

Ранее 5-tv.ru писал, что CAS готов опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой на следующей неделе. Однако есть условие: на это должны согласиться все стороны.