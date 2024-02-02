СМИ заявили о трех других препаратах, найденных в допинг-пробе Валиевой

Yle: в допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Все ли они разрешены правилами WADA?
Эксперты обнаружили в положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой три других препарата, помимо триметазидина. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
В частности, в пробе нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом. Отмечается, что их применение не запрещается правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако сейчас рассматривается вопрос по поводу анаболического препарата.
О том, что Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года. Решение CAS связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин.
Ранее 5-tv.ru писал, что CAS готов опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой на следующей неделе. Однако есть условие: на это должны согласиться все стороны.
- 2 февр
- CAS готов опубликовать решение по допинговому делу Камилы Валиевой: но когда
- 1 февр
- «Подстава» или случайность? Как в пробах Камилы Валиевой оказался триметазидин
- 1 февр
- Президент МОК Томас Бах прокомментировал дисквалификацию Камилы Валиевой
- 31 янв
- «История Камилы — это наша боль»: Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой
- 30 янв
- «Четыре года — это конец»: карьеру Валиевой случайно разрушил любимый дедушка?
- 30 янв
- МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Камилы Валиевой
- 30 янв
- Двойные стандарты: почему CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года
- 10 нояб
- Сесть, суд ушел: вердикт по делу Валиевой вынесут в следующем году
- 3 окт
- «Нельзя научить тому, что умеет она»: Тарасова выступила в защиту Валиевой
- 26 сент
- Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS: главное
Читайте также
74%
0.56 97.40
0.29
Нашли ошибку?